Диетолог Соломатина перечислила приводящие к выработке гормона «счастья» продукты

Включение в рацион морепродуктов, клетчатки и полиненасыщенных жиров позволит искусственным путем спровоцировать выработку гормона «счастья», иначе называемого дофамином.

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Об этом корреспонденту Banki.loans рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, дофамин, который часто называют гормоном «счастья», – это нейромедиатор, являющийся также гормоном достижения. Вырабатывается он как раз в момент предвкушения какого-либо процесса.

«Наглядный пример – шопоголики. Им нравится больше не покупка вещи, а сам процесс выбора и примерки. Другой вариант: человек долго готовил проект, ожидал, что он за него получит различные награды и премии. И в этом моменте ожидания чего-то грандиозного дофамин и вырабатывается», - пояснила собеседница Banki.loans

Как правило, при достижении успеха наступает некое опустошение. Спикер связывает это с тем, что количество нейромедиатора уменьшается, соответственно, и настроение человека меняется.

При этом врач не исключила, что спровоцировать выработку гормона «счастья» можно отчасти и искусственным путем. Вернее, с помощью пищи, подчеркнула спикер.

«Употребление томатов, индейки, морепродуктов, орехов, шоколада, а также свежих овощей и фруктов способно увеличить уровень этого гормона в организме», - сообщила эксперт.

Если же в рацион включить также бурый сыр и грибы-вешенки, то помимо дофамина будет активироваться ряд иных гормонов, которые влияют на настроение человека: серотонин и триптофан (аминокислота).

В то же время специалист отметила, что увеличить выработку «счастливого» гормона способны полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3, белковые продукты, зеленые листовые овощи, куркума, черный перец, овсянка, зеленый чай, клетчатка и арбуз.