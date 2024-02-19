Эксперт рассказала, чем чревато употребление проросшего картофеля

Безопасно ли есть картофель, который уже начал прорастать? На этот вопрос ответил Дарин Детвайлер — доктор юридических наук, доцент кафедры продовольственной политики Северо-Восточного университета.

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Наросты, которые появляются на проросшем картофеле, по сути, являются зачатком новых растений. Эти ростки появляются из глазков картофеля, которые представляют собой небольшие углубления или бутоны на кожице. Ростки означают, что картофель использует запасённые им питательные вещества для выращивания нового растения.

Если стебли только начинают формироваться, то есть выглядят как маленькие бутоны, то картофель ещё можно есть. Но если уже появляются целые побеги, употреблять его не стоит. Дело в том, что такие ростки содержат соланин, а в больших количествах он токсичен.