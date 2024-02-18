Ученые рассказали, какая еда может защитить от забывчивости

Многие болезни, связанные с деменцией, можно предотвратить при помощи правильно питания.

Хотя главная причина ухудшения памяти – старение, среди других весомых факторов можно назвать нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и стресс.

Если же есть достаточное количество правильной пищи, то память можно защитить от негативных элементов. Ученые уверены, что для этого нужны витамины В, С и жирные кислоты, сообщает издание Sabah.

В правильный рацион нужнo включить чернику. Она содержит множество антиоксидантов, флавоноидов и помогает бороться с забывчивостью.

Куриные яйца важны за счет холина, обеспечивающего синтез ацетилхолина, который является основой памяти.

Арахис - истoчник ниацина, благодаря чему головной мозг получает защиту от негативных воздействий внешней среды. Всего горсть арахиса при ежедневном употреблении улучшает его работу и укрепляет память.

Кроме того, к здоровой диете можно отнести овощи, рыбу и зеленый чай.