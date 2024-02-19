Как пакеты для варки круп влияют на организм?

Пластиковые пакеты для варки круп наносят вред окружающей среде, так как они долго разлагаются, но они безопасны для человека. Об этом сообщил терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

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Врач отметил, что пластиковые пакеты необходимо как можно реже использовать ради сохранения природы. Однако пищевой пластик отвечает требованиям безопасности. Материал, из которого его производят, можно кипятить в течение и 20, и 40 минут. Также он устойчив к воздействию щелочи и кислот в пищевых концентрациях.

Терапевт добавил, что пакеты для варки круп являются источником микропластика. Его действие на организм пока неизвестно. Он упомянул исследование, в котором ученые нашли микропластик в крови человека. Также сообщил, что в прошлом году мелкие частицы обнаружили мигрирующими из пленок и контейнеров во время разогревании в микроволновой печи.

Водовозов рассказал, что на данный момент нет исследований, в которых изучалось влияние микропластика на человеческий организм. Эксперименты проводили только над грызунами, также много работ на клеточных культурах. Он добавил, что исследователи использовали высокие концентрации, которые пищевым способом достичь практически невозможно, пишет Naked Science.