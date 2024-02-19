Названы рекомендации по хранению семенного картофеля

Во второй половине февраля дачники проверяют картофель, который предназначен на семена. В это время наступает период для подготовки клубней к посадке. Агроном Денис Терентьев рассказал, как улучшить будущий урожай.

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Эксперт рекомендовал хранить семенной картофель при температуре воздуха не более плюс 3 градусов и влажности в пределах 85-90%. Также ящики и мешки с данным овощем не должны стоять на земляном полу.

«Нужен хотя бы временный настил из досок, а еще лучше – отдельные стеллажи. Сейчас надо клубни тщательно проверить на предмет заболеваний или прорастания – и заболевшие и проросшие отбраковать. В большинстве случаев это вопрос все той же правильной температуры. Понижение дает структурные изменения в мякоти и предрасположение к загниванию, повышение против указанной выше величины – к досрочному прорастанию», – добавил агроном.

Он назвал прорастание на данном этапе нежелательным явлением, так как картофельный урожай будет неудачным. Он посоветовал проверять толщину слоя хранимых семенных клубней. Она не должна превышать 30 сантиметров. Если толщина больше, то следует заново разложить клубни. Помимо этого, можно добавить в ящики по горсти аптечной мяты. Она, по словам эксперта, не даст клубням прорости раньше времени.

Когда человек начнет выводить картофель из состояния вегетативного покоя, Терентьев сообщил, что клубни необходимо перенести в помещение с температурой не более плюс 15 градусов. Он уточнил, что вначале нужно перенести семена ранних сортов овоща, затем средних, после чего позднеспелых сортов, пишут «Аргументы и факты».