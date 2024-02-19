Ученые создали шоколад для похудения

Шоколад, как правило, под запретом для людей, пытающихся похудеть, из-за высокого содержания сахара. Но учёным из Университета штата Пенсильвания удалось создать новую версию — с низким содержанием сахара.

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Большая часть коммерческого шоколада примерно на 50% состоит из сахара, а остальные 50% составляют в основном жир и твёрдые вещества какао. Это означает, что любое существенное снижение содержания сахара будет иметь большое значение не только для вкуса, но также для текстуры и «ощущения во рту».

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Food Science, учёным удалось создать тёмный шоколад, в котором большая часть сахара была заменена овсяной или рисовой мукой. В ходе слепых дегустационных тестов добровольцев просили попробовать образцы шоколада, приготовленного из новых ингредиентов, с низким содержанием сахара. Эту сладость сравнивали с обычным шоколадом.