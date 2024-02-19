Врач Спахов рекомендует тщательно мыть лимон перед добавлением дольки в чай
Производители цитрусовых обрабатывают плоды фунгицидами, в частности, тиабендазолом, чтобы предотвратить их гниение при транспортировке.
Тиабендазол вреден для организма. Его остатки могут оставаться на кожуре лимонов даже после очистки и попадать в организм.
Именно поэтому, как советует врач Константин Спахов, важно особенно тщательно мыть лимоны перед тем как добавить дольку в чай.
В Роспотребнадзоре подтвердили, что пить тёплую воду с лимоном утром натощак полезно, но только в том случае, если нет ограничений по здоровью.