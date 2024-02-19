Врач Спахов рекомендует тщательно мыть лимон перед добавлением дольки в чай

Производители цитрусовых обрабатывают плоды фунгицидами, в частности, тиабендазолом, чтобы предотвратить их гниение при транспортировке.

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Тиабендазол вреден для организма. Его остатки могут оставаться на кожуре лимонов даже после очистки и попадать в организм.

Именно поэтому, как советует врач Константин Спахов, важно особенно тщательно мыть лимоны перед тем как добавить дольку в чай.