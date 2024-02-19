Названы уникальные полезные свойства перепелиных яиц

Перепелиные яйца полезны при анемии, ведь содержат важные для синтеза эритроцитов витамин В12 и железо. Кроме того, перепелиные яйца содержат другие витамины группы В, а также микроэлементы, такие как селен, цинк и фосфор. Селен и цинк в перепелиных яйцах важны для работы иммунной системы, а также необходимы для поддержания репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин. Оптимальны для дневного употребления пять-шесть яиц, предпочтительно в вареном виде, — заключила она.