Эксперты рассказали о полезных свойствах разных видов чая

Чай обладает полезными для здоровья свойствами. Эксперты рассказали, какие виды особенно эффективны в улучшении самочувствия.

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Зелёный чай. В его листьях содержатся катехины и антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений. Зелёный чай за счёт укрепления иммунитета снижает риск развития рака, болезней сердца, кариеса и замедляет старение кожи. Более того, он может снизить уровень холестерина, стимулировать обмен веществ и, таким образом, привести к снижению веса.

Чёрный чай. В основном он имеет те же преимущества для организма, что и зелёный, поскольку оба типа чая получают из листьев одного и того же растения. Однако чёрный заваривают из выдержанных и окисленных чайных листьев, поэтому он содержит больше кофеина и может подарить заряд бодрости.

Травяной чай. Он помогает при проблемах с пищеварением и симптомах простуды. Большинство травяных чаёв обладают противовоспалительным и стимулирующим кровообращение действием. Таким образом, травяной чай может очистить дыхательные пути и улучшить здоровье лёгких.

Мятный чай. Ментол, содержащийся в мяте, не только освежает дыхание, но также оказывает антибактериальное и противовирусное действие. Это идеальный помощник при простуде. Он успокаивает боль в горле, очищает заложенный нос и даже может снизить температуру.

Чай с фенхелем. Фенхель оказывает расслабляющее действие и поэтому может облегчить многие проблемы с пищеварением. Например, чай помогает при метеоризме.

Ромашковый чай. Растительное вещество апигенин, содержащееся в ромашковом чае, оказывает успокаивающее и противотревожное действие. Его можно использовать как естественное успокаивающее средство, которое способствует хорошему сну и уменьшает чувство стресса. Подобный эффект также оказывают чай с корнем валерианы, лавандой или мелиссой.