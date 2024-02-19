Чем пуэр, мате и матча лучше, чем кофе

При желании человека отказаться от кофе по утрам, но при этом все равно находить источник бодрости в напитке, специалисты рекомендуют обратить внимание на разные виды чая. Пуэр, матча, мате и другие напитки содержат в себе не меньше кофеина, при этом действуют мягче кофе, а эффект от них - дольше, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

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В первую очередь рекомендуется обратить внимание на классический черный чай для завтрака, который делают из смеси цейлонских и индийских сортов.

Также энергию дарит пуэр - это очень крепкий чай, который делают из зрелых чайных листьев. Он содержит в себе теин - аналог кофеина, действует постепенно и мягко.

Мате - напиток из Аргентины, сделанный из сушеных листьев падуба парагвайского. Он обладает травянистым вкусом с горьковатым послевкусием, а также является тонизирующим напитком за счет содержания матеина. Это стимулятор физической и психической активности человека, не вызывающий привыкания, в отличие от кофеина.

Также для прилива сил и энергии можно пить зеленый чай, а иногда в него добавляют корень женьшеня. Часто это готовый напиток в виде гранул или улуна - сильно скрученного чайного листа. Эффект от женьшеня достаточно сильный, поэтому его рекомендуют с осторожностью пить людям с нарушением сердечно-сосудистой деятельности и артериального давления, а также беременным и детям.