Что будет, если питаться только картошкой весь год: интересная диета

Австралиец похудел на 60 кг таким способом.

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«Сделайте свою еду скучной, а свою жизнь — интересной».

Под таким девизом некто Эндрю Флиндерс Тейлор провел интересную диетическую и исследовательскую акцию, питаясь картофелем каждый день в течение почти года. В результате австралиец, чей вес до эксперимента составлял более 150 кг, увидел на весах цифру 90. По его словам, диета «только картофель» помогла ему стать более здоровым человеком.

Когда этот год закончился, Тейлор говорит, что перешел на более сбалансированную диету:

«Я по-прежнему ем много картофеля, но также много других необработанных растительных продуктов — это фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые».

И его вес продолжает снижаться. Стоит ли брать пример с этого отважного гражданина и полезен ли картофель в нелегком и непростом деле похудения и оздоровления, мы узнали у нутрициолога Елены Мухиной.

Эффективна ли картофельная диета?

Во время своего эксперимента Тейлор ел все виды картофеля, включая сладкий. Чтобы придать блюдам вкус, он посыпал их сушеными травами или добавлял обезжиренный сладкий соус чили или барбекю.

Пил он в основном воду, изредка позволяя себе пиво (интересная диетическая подробность). Поскольку в его рационе полностью отсутствовало мясо, он принимал витамин B12 в капсулах.

Еще один любопытный момент: он также не ограничивал количество потребляемой пищи. Вместо этого Тейлор ел столько картофеля, сколько ему было нужно, чтобы утолить голод. Первый месяц он вообще не занимался спортом и все равно сбросил 22 килограмма, но затем добавил к своему распорядку дня 90 минут упражнений каждый день.

«Справедливости ради стоит отметить, что при правильном приготовлении картофель обладает множеством питательных преимуществ. Это отличный источник клетчатки и полезных углеводов, которые помогут чувствовать себя сытым, особенно если вы его отварите. Картофель также богат калием и витамином С. А некоторые виды, например сладкий, содержат много витамина А», — высказывает свое мнение Елена Мухина.

Но эксперимент Тейлора не доказывает, что ведро картошки — это ключ к потере веса. Любая диета, которая ставит вас в условия дефицита калорий, поможет похудеть, говорит эксперт.

«Вы сможете сбросить килограммы, если вы сжигаете больше калорий, чем потребляете. Однако это не обязательно означает, что это полезно для здоровья», — уточняет она.

Безопасна ли картофельная диета?

Чтобы убедиться в безопасности своих действий, Тейлор регулярно консультировался с врачом. Он заметил некоторые улучшения в своем здоровье, а также потерю веса. «У меня был высокий уровень холестерина, но теперь он низкий, давление снизилось, а уровень сахара упал», — рассказал он в интервью.

Но это не совсем удивительно, поскольку снижение веса обычно улучшает многие показатели здоровья, которые подвергают вас риску сердечных заболеваний. Вполне возможно, что питательные вещества, содержащиеся в картофеле, сыграли свою роль в этом, говорит доктор Надольски.

«В краткосрочной перспективе картофельная диета может и не навредить, но если взглянуть на картину в целом, то, питаясь только этим овощем, вы потребляете очень малое количество жиров и белков, а это может быть вредно. В результате есть риск снижения уровня энергии, ослабления иммунной системы и нарушения концентрации внимания», — предупреждает Елена.

Кроме того, это не самый хороший источник белка: в одной картофелине среднего размера содержится всего 4 грамма. «Недостаточное потребление этого питательного вещества может привести к ухудшению состояния мышц. Это означает, что вы потеряете рельеф тела, даже если сбросите килограммы», — добавляет доктор.

А мышцы — это не только вопрос эстетических предпочтений. «Они важны для метаболизма и помогают вам правильно функционировать — ходьба по лестнице и даже переноска продуктов становятся намного сложнее, когда мышцы слабеют», — объясняет нутрициолог Мухина.

Стоит ли вам попробовать картофельную диету для снижения веса?

Итак, для Тейлора это сработало. Мужчина утверждает, что у него все прекрасно:

«Я чувствую себя потрясающе и невероятно! Я лучше сплю, у меня больше не болят суставы из-за старых футбольных травм, я полон энергии, у меня ясный ум и отличная концентрация внимания».

Но это не значит, что вы не будете испытывать никаких негативных побочных эффектов, таких как постоянная усталость или голод. Можете ли вы попробовать картофельную диету, чтобы похудеть? Да, но не стоит впадать в такие крайности.

Вместо этого нутрициолог рекомендует оптимизировать рацион.

«Если вы пытаетесь похудеть, то не менее 30% вашей диеты должен составлять постный белок, например, курица или рыба. Если вы хотите добавить картофель в качестве углеводов, не стесняйтесь. Конечно, речь идет о вареном или запеченном картофеле, но стоит добавить к нему свежие овощи для салатов и растительные масла, это полезно для сосудов и сердца», — советует доктор.