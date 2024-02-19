Диетолог Рыкалова рассказала о вреде крем-супов

Измельчение ингредиентов в крем супе превращает сложные углеводы в простые, утверждает диетолог Татьяна Рыкалова. При приготовлении повышается гликемический индекс блюда, что вызывает скачок сахара в крови того, кто его ест.

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Доктор рассказала, что в крем-супах содержится меньше витаминов и микроэлементов из-за того, что во время приготовления снижается питательная ценность входящих в состав блюда продуктов.

Для зубочелюстного аппарата человека необходима нагрузка, крем-суп не дает такой возможности. Зачастую в блюдо кладут высококалорийные ингредиенты, к примеру, ветчину. Следящим за фигурой и здоровьем нужно это учитывать.

По мнению доктора Рыкаловой, крем-супы хороши для страдающих болезнями желудочно-кишечного тракта или тех, кто простудился. Малыши с удовольствием едят перетертые блюда. Взрослым и здоровым людям лучше употреблять традиционный суп.