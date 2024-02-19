Диетолог развеяла миф о вреде популярного промышленного подсластителя

Канадский диетолог Джен Гюнтер рассказала, что кукурузный сироп промышленного производства с высоким содержанием фруктозы не опасен для печени и фигуры. Более того, по содержанию фруктозы этот продукт почти аналогичен меду, который является углеводной смесью и перерабатывается организмом сходным образом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Специалист по здоровому питанию объяснила, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, изготовляемый из кукурузного крахмала, часто используется при производстве популярных продуктов питания в качестве загустителя и подсластителя. Даже небольшое количество этого сиропа способно придать продукту сладкий вкус, что делает его применение экономически выгодным.

Тем не менее, несмотря на дешевизну, кукурузный сироп не опасен при употреблении в пищу. Гюнтер уточнила, что по своему составу он похож на столовый сахар. Производители утверждают, что кукурузный сироп содержит не более 55% фруктозы. Это очень близко к составу белого сахара (который на 50% состоит из фруктозы и на 50% из глюкозы) и меда (в котором 49% фруктозы).