Назван простой способ приучиться к плотному завтраку

Завтрак является важнейшим приемом пищи, который запускает метаболические процессы в организме, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, чтобы плотно поесть с утра, не стоит наедаться на ночь, тогда организм проснется голодным.

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Чтобы приучить себя плотно завтракать, нужно попробовать не наедаться на ночь. Это очень важно, тогда утром, не обязательно сразу после пробуждения, человек захочет есть. Лучше всего есть за три-четыре часа до сна, чтобы хорошо поесть на завтрак. Если на ночь съесть большое количество сладкого, углеводов, то процесс сбивается, — сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что ужин за три-четыре часа до сна должен быть легким, без большого количества углеводов. Соломатина добавила, что частой причиной, почему люди не могут плотно поесть на завтрак, является неправильный режим сна и стресс. Из-за этого многие не испытывают чувства утреннего голода и «забрасывают в себя что-то легкое».