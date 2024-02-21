$92.35-0.0699.56+0.07
Почта

Назван простой способ приучиться к плотному завтраку

Завтрак является важнейшим приемом пищи, который запускает метаболические процессы в организме, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, чтобы плотно поесть с утра, не стоит наедаться на ночь, тогда организм проснется голодным.

Назван простой способ приучиться к плотному завтраку
© Unsplash

Чтобы приучить себя плотно завтракать, нужно попробовать не наедаться на ночь. Это очень важно, тогда утром, не обязательно сразу после пробуждения, человек захочет есть. Лучше всего есть за три-четыре часа до сна, чтобы хорошо поесть на завтрак. Если на ночь съесть большое количество сладкого, углеводов, то процесс сбивается, — сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что ужин за три-четыре часа до сна должен быть легким, без большого количества углеводов. Соломатина добавила, что частой причиной, почему люди не могут плотно поесть на завтрак, является неправильный режим сна и стресс. Из-за этого многие не испытывают чувства утреннего голода и «забрасывают в себя что-то легкое».

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина опровергла популярные мифы о хлебе, в частности, что отказ от него не более чем миф. Специалист уточнила, что худеющим лучше исключить из рациона сдобные изделия, в которых обычно присутствует лишний жир, и сладости. Кроме того, свежий хлеб не наносит вред желудку, когда человек здоров. Чехонина уточнила, что если после употребления продукта возникают неприятные ощущения, лучше обратиться к врачу.

Еда
Юлия Чехонина
Елена Соломатина