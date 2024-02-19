Диетолог рассказала, какие продукты помогут сохранить красоту волос

Диетолог Марина Шахова рассказала о том, какие продукты стоит употреблять, чтобы сохранить красоту волос.

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Эксперт отметила, что для поддержания здоровья волос рекомендуется употреблять продукты, богатые витаминами и минералами, такими как омега-3, жирные кислоты, витамины группы В, витамин Е, цинк и железо. Такие полезные вещества содержатся в орехах, семенах, рыбе, овощах и фруктах, яйцах.

Для здоровья волос особенно важен витамин А. Он способствует производству себума, естественного масла, которое поддерживает влагу в коже головы, предотвращая ее сухость и перхоть. Отличные источники этого витамина — морковь, тыква, шпинат и манго.

Железо помогает волосам быть крепкими и здоровыми. Главные источники железа — мясо, зеленые овощи, злаки.

Шахова добавила, что для улучшения состояния волос и предотвращения их выпадения следует избегать продуктов, богатых сахаром, жирной и обработанной пищей. Кроме того, стоит отказаться от курения и алкоголя, передает Pravda.ru.