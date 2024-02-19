Вкус детства! Как правильно готовить пирожное «картошка»
Пирожное «картошка» на протяжении многих лет пользуется любовью среди сладкоежек. Однако мало кто знает, что готовят это лакомство далеко не всегда правильно. Итак, как приготовить советскую «картошку» в домашних условиях?
Ингредиенты:
- Печенье классическое — 200 г.
- Сливочное масло — 90 г.
- Какао — 3 ст.л.
- Вареная сгущенка — 3 ст.л.
Для украшения:
- какао / сахарная пудра / кокосовая стружка / посыпка и т.п.
Процесс приготовления:
Печенье измельчить в крошку.
Добавить к нему какао, размягченное сливочное масло, вареную сгущенку.
Перемешать и сформировать пирожное.
Украсить и убрать на 2 часа в холодильник.