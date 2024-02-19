Диетолог объяснила, как подготовиться к весне

Диетолог Журавлева объяснила, как подготовиться к весне
Диетолог Полина Журавлева как правильно подготовить организм к весне. Врач отметила, что самое главное составить рацион в соответствии с наступающим временем года.
«Количество калорий зимой должно значительно отличаться от летнего. В холодное время высококалорийная пища нужна, чтобы поддерживать иммунитет. А летом эпидемий и вирусов почти нет, поэтому можно питаться легче. А то, что вы наели за зиму, накапливается и не очень красиво отображается на фигуре», – подчеркнула она.
По словам специалиста, уже с марта можно постепенно убирать из рациона жирные мясные продукты, сладости, а также выпечку. Кроме того, следует сократить количество потребляемых соленых и острых продуктов.
Тяжелую пищу можно заменить легкими блюдами, такими как свежие овощные салаты. Для сжигания лишних килограммов подойдет и черешня, которая как раз появляется весной. Также в рацион стоит добавить кефир и другие нежирные кисломолочные продукты.
Не стоит забывать и о воде. Выпивать нужно не менее двух литров в день, а вот кофесодержащие и сладкие напитки, наоборот, полностью исключить, передает «Общественная Служба Новостей».