Диетолог объяснила, как подготовиться к весне

«Количество калорий зимой должно значительно отличаться от летнего. В холодное время высококалорийная пища нужна, чтобы поддерживать иммунитет. А летом эпидемий и вирусов почти нет, поэтому можно питаться легче. А то, что вы наели за зиму, накапливается и не очень красиво отображается на фигуре», – подчеркнула она.