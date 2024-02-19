«Не провоцируйте гастрит». Нутрициолог рассказала, какие продукты нельзя запивать кофе
Сытный завтрак, сбалансированный обед и питательный ужин добавляют энергии и повышают настроение. Но даже злаковый круассан с сёмгой может нанести вред, если запить его кофе. Нутрициолог рассказала, какие продукты ни в коем случае нельзя запивать ванильным латте и даже классическим американо.
Творожные запеканки, сырники и оладьи
Творог — источник кальция, который поддерживает иммунитет и нервную систему.
«Блюда из творога, даже переработанные, содержат неплохой запас кальция. Употребление творожников на завтрак — хорошее подспорье для организма, особенно если полноценно пообедать из-за плотного графика не получается. Однако, если вы запиваете «творожный завтрак» крепким кофе, о пользе можно забыть. Пищеварительный процесс концентрируется на обработке тяжёлого напитка, а танин, который содержится в кофе, вредит усвоению кальция», — рассказала нутрициолог Анна Осинская.
Бутерброды с рыбой или икрой
Кофе способен помешать усвоению полезных веществ, которые содержатся в рыбных деликатесах.
«Рыбные продукты содержат в себе много фосфора, магния, калия и много другого полезного, в том числе и витамин Д. Запивать бутерброд с красной икрой кофе — не лучшее решение из-за биомолекул танина. Помогите полезным продуктам усвоиться в организме полноценно», — объяснила эксперт.
Хлопья с молоком
Многие употребляют на завтрак хлопья с холодным молоком, а потом запивают горячим кофе.
«Если вы завтракаете холодным блюдом, а потом запиваете его горячим, можете через пару месяцев смело бежать к врачу. Резкий перепад температур — большой вред для желудочно-кишечного тракта. Дайте организму адаптироваться, сделайте перерыв перед чашечкой кофе, не провоцируйте гастрит», — рассказала нутрициолог.
Пирожные
Лучше заказать под десерт чай.
«Кофе сам по себе — десерт. Нередко мы добавляем в него сахар, сиропы, добавки или молоко. Выпечка в сочетании с таким сладким коктейлем сильно нагружает систему пищеварения. Если вы не хотите вздутия, выбирайте что-то одно», — объяснила Анна Осинская.
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