Нутрициолог рассказала, какие продукты нельзя запивать кофе

«Блюда из творога, даже переработанные, содержат неплохой запас кальция. Употребление творожников на завтрак — хорошее подспорье для организма, особенно если полноценно пообедать из-за плотного графика не получается. Однако, если вы запиваете «творожный завтрак» крепким кофе, о пользе можно забыть. Пищеварительный процесс концентрируется на обработке тяжёлого напитка, а танин, который содержится в кофе, вредит усвоению кальция», — рассказала нутрициолог Анна Осинская.