Росконтроль назвал лучшие и худшие марки растворимого кофе в России
Специалисты ведомства исследовали образцы сублимированного кофе. Считается, что в таком сохраняются природные свойства и насыщенный аромат, также люди любят его за простоту приготовления. В лаборатории изучили несколько параметров, например углеводный профиль и содержание глюкозы. В результате выделились фавориты и лузеры.
Самые высокие оценки за качество и безопасность получил кофе шести марок, рассказало «Сиб.фм». Это Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Чёрная карта».
В чёрном списке оказалась продукция марок Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite. В них эксперты нашли цикорий и зерновые злаки.
Росконтроль предупредил, что рейтинг исследованных товаров может измениться после повторной проверки, и порекомендовал следить за актуальной информацией.
Кофе — один из любимых напитков россиян и миллионов жителей всего мира. При этом у него не очень позитивная слава — о влиянии на здоровье чаще говорят плохо. Поэтому мы узнали авторитетное мнение врача. И она, кстати, рассказала не только о вреде, но и пользе.