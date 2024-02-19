Росконтроль назвал лучшие и худшие марки растворимого кофе в России

Специалисты ведомства исследовали образцы сублимированного кофе. Считается, что в таком сохраняются природные свойства и насыщенный аромат, также люди любят его за простоту приготовления. В лаборатории изучили несколько параметров, например углеводный профиль и содержание глюкозы. В результате выделились фавориты и лузеры.

Самые высокие оценки за качество и безопасность получил кофе шести марок, рассказало «Сиб.фм». Это Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Чёрная карта».

В чёрном списке оказалась продукция марок Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite. В них эксперты нашли цикорий и зерновые злаки.

Росконтроль предупредил, что рейтинг исследованных товаров может измениться после повторной проверки, и порекомендовал следить за актуальной информацией.