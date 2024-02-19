Daily Mail: замороженные фрукты и овощи содержат много питательных веществ

Американский врач-диетолог и автор книг о правильном питании Лорен Харрис-Пинкус рассказала, что замороженные овощи и фрукты зачастую содержат больше витаминов, чем свежие. Это связано с тем, что они подвергаются заморозке сразу после сбора. Об этом сообщает Daily Mail.

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Специалист по питанию объяснила, что овощи и фрукты могут находиться на полках супермаркетов в течение нескольких дней или недель после сбора. Это значит, что к моменту покупки многие из них утрачивают свежесть и большую часть питательных веществ. Замороженные растительные продукты, как правило, содержат больше витаминов, поскольку они охлаждаются и измельчаются на пике свежести.