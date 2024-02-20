Какие ягоды и фрукты лучше не покупать ранней весной

Врач предупредил, что многие продающиеся в начале сезона ягоды и фрукты — ненатуральные и даже могут быть опасны для здоровья. Они выращены зимой в дефиците необходимых им веществ с помощью подкормок, досветок и подобного. За чем лучше не бежать в магазин с приходом весны, «Доктору Питер» рассказал врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог Рустем Садыков.

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По словам врача, самое опасное в ранних ягодах и фруктах — это вещества, которые производители использовали, чтобы они быстро созрели и приобрели товарный вид.

«И если перед вами на прилавке в феврале-марте ярко-красная клубника, то можно гарантировать её потенциальную опасность для здоровья человека в виде отравления», — объяснил Садыков.

По его словам, ранней весной лучше не покупать: клубнику — в это время обычно продают выращенную в теплицах с использованием большого количества химикатов; персики — самые ранние весенние плоды попадают в Россию из тёплых стран и могут быть с нитратами; абрикосы — не исключено, что они ещё незрелые и, соответственно, с меньшим содержанием полезных веществ; черешню — эти ягоды могут обработать консервантами, чтобы увеличить срок хранения; землянику, малину, ежевику — нитраты и пестициды в ранних плодах могут вызывать кислородное голодание тканей и быть токсичными. Диетолог порекомендовал есть местные сезонные фрукты.

«Например, яблоки хорошо сохраняют свои свойства всю зиму и хорошо хранятся, их без опасений можно есть. Груши, цитрусовые, киви и бананы доступны в течение всей зимы и ранней весной, они сохраняют свои вкусовые и полезные свойства», — объяснил он.

А врач-диетолог Наталья Денисова советовала есть зимой замороженные фрукты и овощи. В них отлично сохраняются витамины и есть антиоксиданты.

«Ягоды, фрукты и овощи, которые были заморожены летом сразу после сбора, гораздо полезнее выращенных зимой тепличных овощей и ягод из супермаркетов», — сказала она.