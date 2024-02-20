Употребление кофеина и частота мигрени: есть ли связь?

В новом исследовании учёные поставили цель изучить, влияет ли употребление кофеина на частоту, продолжительность или интенсивность эпизодических мигреней, как с аурой, так и без неё. Результаты не выявили значимой связи.

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В исследование учёные включили взрослых людей (средний возраст составил 31 год) с эпизодической мигренью. Средняя частота головной боли составила 5,0 ± 3,6 дней в месяц.

Участники предоставили подробную информацию об образе жизни, включая привычные дозировки употребления напитков с кофеином. Затем они вели электронные дневники в течение последующих шести недель, сообщая об активности головной боли и использовании лекарств.

В общей сложности 67% участников сообщили об одной-двух порциях напитков с кофеином в день, 12% – о трёх-четырёх порциях в день, а 21% – об отсутствии привычного потребления кофеина.

После поправки на возраст, пол, использование оральных контрацептивов и другие факторы, средняя частота головной боли была одинаковой в группах (7,1 дня при отсутствии кофеина, 7,4 дня при приёме одной-двух порций и 5,9 дня при приёме трёх-четырёх порций).

Скорректированная средняя продолжительность головной боли также не различалась в зависимости от уровня потребления напитков с кофеином: 8,6 часов при отсутствии кофеина, 8,5 часов при одной-двух порциях и 8,8 часов при трех-четырех порциях). Скорректированная средняя интенсивность головной боли также не различалась между группами.