Диетолог объяснила, как питаться в разные годы жизни
У здорового питания в различные периоды жизни есть своя специфика. Такое мнение озвучила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. Об этом сообщает радио Sputnik. Например, людям старше двадцати пяти нужно следить за массой тела, особенно женщинам.
С 35-40 лет необходимо корректировать рацион в зависимости от пола. Если говорить о мужчинах, то они начинают стареть в плане сердечно-сосудистой системы уже с 35 лет. Питание должно содержать меньше продуктов, богатых холестерином (свинина, телятина). В рацион необходимо добавить больше грубой клетчатки – овощи, фрукты.
С 40 лет нужно думать о предстательной железе и включать в рацион продукты, в которых имеются каротиноиды: морковь, петрушку, укроп, зеленый лук. Помидоры – также «мужской» продукт, подчеркнула диетолог.
Женский организм с тридцати пяти лет тоже следует готовить к биологическим изменениям. С этого возраста нужно добавлять в рацион цельное молоко и молочные продукты, если отсутствует лактазная недостаточность. Если она есть, то кисломолочные напитки, творог, сыр.
Для поддержки гормонального фона требуются фитоэстрогены. Это яблоки, груши, черешня, сливы, картошка, бобовые, все виды капусты, заключила Белоусова.