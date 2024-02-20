Диетолог объяснила, как питаться в разные годы жизни

У здорового питания в различные периоды жизни есть своя специфика. Такое мнение озвучила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. Об этом сообщает радио Sputnik. Например, людям старше двадцати пяти нужно следить за массой тела, особенно женщинам.

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С 35-40 лет необходимо корректировать рацион в зависимости от пола. Если говорить о мужчинах, то они начинают стареть в плане сердечно-сосудистой системы уже с 35 лет. Питание должно содержать меньше продуктов, богатых холестерином (свинина, телятина). В рацион необходимо добавить больше грубой клетчатки – овощи, фрукты.

С 40 лет нужно думать о предстательной железе и включать в рацион продукты, в которых имеются каротиноиды: морковь, петрушку, укроп, зеленый лук. Помидоры – также «мужской» продукт, подчеркнула диетолог.

Женский организм с тридцати пяти лет тоже следует готовить к биологическим изменениям. С этого возраста нужно добавлять в рацион цельное молоко и молочные продукты, если отсутствует лактазная недостаточность. Если она есть, то кисломолочные напитки, творог, сыр.