Диетолог развеяла миф о шоколаде

Шоколад традиционно относят к полезным продуктам, с ремаркой, что он должен быть горьким и без добавок. Однако, есть мнение, что возводить любой шоколад, даже с содержанием какао-бобов 90%, в ранг «полезных» – преувеличение. Диетолог объяснила, почему.

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Доктор Марион Нестле, профессор Нью-Йоркского университета и диетолог, рассказала DailyMail, что независимо от того, насколько «тёмная» плитка шоколада – это всё равно продукт, не несущий большой пользы организму.

В частности, на некоторых упаковках тёмного шоколада указано, что он полезнее других, потому что содержит меньше сахара и больше флавонолов – веществ-антиоксидантов, которые борются с процессами старения и нарушениями в клетках, а также полезны для здоровья мозга.

Но, по словам врача, даже в тёмном шоколаде флавонолов содержится настолько мало, что никакой существенной пользы они принести не могут. Чтобы получить значимую дозу этих полезных веществ, шоколада нужно съесть очень много, что чревато избытком калорий, лишним весом, диабетом и сердечными патологиями. Некоторые эксперты предполагают, что нужно съедать до семи плиток шоколада в день, чтобы получить достаточное количество флавонолов.

Когда сырые зёрна какао нагревают и измельчают для получения какао-порошка, часть флавонолов разрушается. Для приготовления шоколада порошок далее смешивается с сахаром, какао-маслом и растительными маслами. Компаниям приходится это делать, потому что необработанные какао-бобы имеют очень горький вкус. Большая часть молочных батончиков – это сахар и жиры, но и в тёмном шоколаде есть добавки для вкуса.