Овощи, которые обладают жиросжигающим эффектом

Если вы планируете сбросить значительный вес, без овощей в этом вопросе не обойтись. Диетолог Александра Иванова подсказала нам несколько вариантов овощей, которые не оставят шансов лишнему весу.

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Брокколи

Пусть этот овощ не у всех вызывает восторг, однако в пользе ему отказать нельзя. Диетолог: «Брокколи помогает бороться с воспалениями разного рода благодаря наличию антиоксидантов. Не забываем о витамине С, хроме и кальции — это страшные враги отложений в области живота». Добавляйте брокколи в свое меню как минимум пару раз в неделю.

Морковь

Полезный не только для здоровья глаз овощ, но и в борьбе за красивую фигуру. Александра: «Морковь ускоряет обмен веществ, а с возрастом этот процесс становится все медленнее». Кстати, благодаря своей твердой текстуре морковь заставляет организм сжигать больше калорий во время переваривания, так что раз в неделю морковный салат все же должен стоять на вашем столе.

Шпинат

Его можно добавлять как во вторые блюда, так и использовать в детокс-напитках. Как говорит наш эксперт, лучше всего при диете на шпинате уходит жир в области живота и бедер. Александра: «В шпинате много клетчатки и витамина К, а он отлично борется с висцеральным жиром».

Болгарский перец