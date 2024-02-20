Диетолог назвала супы, которые нельзя есть людям старше 60 лет

Диетолог Соломатина предостерегла от супов людей после 60 лет.

© Unsplash

Не все супы полезны в преклонном возрасте. Диетолог Елена Соломатина рассказала, от каких блюд нужно отказаться.

Супы с горохом, фасолью, рисом, грибами, на жирном бульоне нельзя есть людям старше 60 лет. Жирное мясо, потроха в супе увеличат холестерин. Гороховые и фасолевые блюда относятся к плохо перевариваемым, поэтому могут привести к воспалению желудочно-кишечного тракта. Молочные — вызывают брожение, а сладкие с вермишелью — повысят уровень сахара в крови.

Запрещены в преклонном возрасте острые блюда, с осторожностью нужно есть щавель и крапиву, которые также любят добавлять в первое.