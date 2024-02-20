Диетолог назвала четыре правила для похудения без отказа от сладкого

Обещание больше никогда не есть сладкого самой себе равносильно планам начать новую жизнь с понедельника: звучит, может быть, и заманчиво, но не очень реалистично. К счастью, похудеть можно без категоричного отказа от вредного (и вкусного). Диетолог и автор бестселлера о питании Сьюзи Баррелл предлагает соблюдать четыре простых правила, о которых рассказала в интервью Mirror.

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Сладкоежки будут в восторге: десерты можно есть хоть каждый день, но важно ограничиться одним в сутки. Съели конфету за утренним кофе — это тоже считается. А вот от жареного и фастфуда эксперт рекомендует отказаться в пользу овощей — даже если это смесь из морозилки, пользы она принесет больше, чем порция картофеля фри.

Алкоголь в идеале нужно исключить, но полный запрет может вас спровоцировать. Поэтому третье правило звучит так: откажитесь от алкогольных напитков до четверга. Впрочем, на выходных злоупотреблять выпивкой тоже не стоит, нужно ограничиться одной-двумя порциями, не забывая об их калорийности.

«Наливайте столько черного кофе, сколько вам хочется, но ограничьте количество капучино и латте только одним в день», — советует Баррелл.