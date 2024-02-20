Диетолог назвала негативные последствия употребления растительного молока вместо настоящего

«Любое растительное молоко никогда не заменит настоящее. Его можно называть «молочко», как угодно. Для снятия косметики у нас тоже «молочко», это не значит, что это идентично. Там не все аминокислоты. Нам в молоке нужны многие компоненты, у нас есть недостаток многих компонентов, которые есть именно в молоке. Давайте не сбрасывать со счетов такие вещи, как наша генетика — как долго предки питались теми или иными продуктами, эти продукты у человека значительно проще усваиваются, и ему необходимы для его нормального здоровья. Мы отличаемся от того, чем питаются народы севера или индусы. У них свои продукты. Допустим, азиаты не переносят молоко, а мы прекрасно переносим. Вот эта пропаганда, возможно, навязана, потому что любые моды на тот или иной продукт — это может быть в целях получения денег, это может быть из-за искреннего заблуждения. Изменение пищевых привычек ломает достаточно стройную систему, которая вырабатывалась веками. Новые продукты нужны, но не нужно сразу заменять. Это можно вводить, но нельзя исключать те продукты, к которым мы привыкли».