Диетолог назвала негативные последствия употребления растительного молока вместо настоящего
Этот продукт приводит к изменению пищевых привычек и «ломает систему, которая вырабатывалась веками». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина пояснила, что такой напиток нельзя никогда не заменит молоко, так как не обладает всеми необходимыми полезными веществами.
«Любое растительное молоко никогда не заменит настоящее. Его можно называть «молочко», как угодно. Для снятия косметики у нас тоже «молочко», это не значит, что это идентично. Там не все аминокислоты. Нам в молоке нужны многие компоненты, у нас есть недостаток многих компонентов, которые есть именно в молоке. Давайте не сбрасывать со счетов такие вещи, как наша генетика — как долго предки питались теми или иными продуктами, эти продукты у человека значительно проще усваиваются, и ему необходимы для его нормального здоровья. Мы отличаемся от того, чем питаются народы севера или индусы. У них свои продукты. Допустим, азиаты не переносят молоко, а мы прекрасно переносим. Вот эта пропаганда, возможно, навязана, потому что любые моды на тот или иной продукт — это может быть в целях получения денег, это может быть из-за искреннего заблуждения. Изменение пищевых привычек ломает достаточно стройную систему, которая вырабатывалась веками. Новые продукты нужны, но не нужно сразу заменять. Это можно вводить, но нельзя исключать те продукты, к которым мы привыкли».
Ранее в Госдуме назвали альтернативное молоко продуктом антироссийской пропаганды США. Рекламируя растительный продукт, американцы пытаются вытеснить РФ с мирового продовольственного рынка.
Для этого они подкупают врачей и других специалистов, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции Сергей Лисовский.