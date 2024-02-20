Диетолог раскрыла необычный факт о пюре быстрого приготовления

В картофельном пюре быстрого приготовления нет ни полезных для организма волокон, ни калия, но есть много соли, рассказала диетолог Наталья Денисова. От частого употребления этого популярного продукта врач предостерегла в комментарии для aif.ru.

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Специалистка раскрыла необычный факт о пюре быстрого приготовления и заявила, что его действительно производят из натурального картофеля, а не из искусственного порошка. Однако технология его производства настолько сложная, что в итоге в продукте не остается полезных микроэлементов, зато в избытке присутствуют соль, эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы.

Натуральную, приготовленную обычным способом картошку мы ценим за то, что это источник калия (особенно если сварить в кожуре), пищевых волокон, пусть и небольшого количества белка. В картошке, которая долго измельчалась, варилась, замораживалась, ничего практически не остается. Получается в основном крахмалистый продукт, который быстро и хорошо усваивается организмом Наталья Денисова врач-диетолог

Однако, как добавила Денисова, нельзя утверждать, что растворимое картофельное пюре — очень вредный и плохой продукт. Поэтому им можно воспользоваться в качестве быстрого перекуса. К тому же этот продукт не очень калорийный.

«Однако не стоит питаться таким пюре регулярно. Если постоянно заменять им привычную еду, то вы не сможете получать все необходимые пищевые вещества — белки, жиры, сложные углеводы, минеральные вещества и витамины, но соли съедите в избытке», — подытожила врач.