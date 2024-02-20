Назван самый дорогой в мире вид сыра

Считается, что сыр пуле — самый дорогой в мире. Делают его на ферме в заповеднике Засавица. Всего 20 самок ослов ежегодно дают молоко, из которого изготавливается этот сыр.

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Чтобы создать сыр пуле, нужно примерно 30 литров молока. Причём 60% этого молока получают от ослиц, 40% - от коз. Также в напиток добавляют специальные бактерии для лучшей свёртываемости молока. Весь процесс создания сыра занимает примерно месяц.

Сыр пуле является очень ценным из-за своей уникальности. Причём ослицы дают молоко только после беременности. То есть спустя 14 месяцев. Более того, после этого нужно ждать ещё три месяца и только потом в течение полугода доить. После этого потомства ждут около года.

Балканские ослы — это редкость в Сербии. Насчитывается их всего не более тысячи. За год же производится сыра максимум 100 кг.