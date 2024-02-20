Диетолог Стародубова рассказала, когда можно есть пироги без вреда для фигуры

По мнению специалиста, если полакомиться выпечкой до обеда, а порция не будет больше 200 граммов, можно не переживать за объем талии.

Лучше, если в пирогах будет как можно меньше жиров, сахара и соли. Специалист отметила, что самое жирное — слоеное тесто, не менее вредная сдоба, в ней много не только жиров, но и сахара. Для тех, кто боится набрать вес, подойдет постное дрожжевое тесто или несладкое бисквитное. Полезно заменить часть рафинированной муки на цельнозерновую. Лучше, если пироги будут печеными, а не жареными.