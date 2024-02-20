Нутрициолог рассказала, кому нельзя пить чай

Нутрициолог Вероника Гусакова напомнила, что в чае содержится много кофеина. Она рассказала, кому опасно злоупотреблять регулярными чаепитиями.

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«Безопасной дозой кофеина в сутки для взрослых считается 400 мг. Однако каждый человек может иметь индивидуальную чувствительность к кофеину. Особенно опасным чай будет для детского организма», – отметила она.

По ее словам, в черном чае содержится от 40 до 70 мг кофеина в чашке, а в зелёном – от 20 до 45 мг. При этом передозировка кофеином имеет ярко выраженные симптомы: нервозность и повышенная тревожность, тремор, учащенное сердцебиение и головная боль.

Особенно осторожно пить чай следует сердечникам. Ведь кофеин повышает число сердечных сокращений и артериальное давление. Это может негативно сказаться на общем состоянии человека. Кроме того, от напитка стоит отказаться людям страдающим от бессонницы. Дело в том, что употребление чая усиливает бессонницу и затрудняет засыпание.