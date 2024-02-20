Водка, сахар и много лука! Как готовятся традиционные крымские чебуреки
Чебуреки изначально являются частью традиционной крымскотатарской кухни, но также входят в кухню мариупольских греков и северокавказских народов. Впрочем, сытное блюдо довольно быстро получило распространение и в других регионах России. Как приготовить чебуреки в домашних условиях?
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 8 стаканов
- Вода — 3 стакана
- Соль — 2 ч.л.
- Сахар — 2 ч.л.
- Масло растительное — 150 мл.
- Водка — 1 ст.л.
Для начинки:
- Фарш — 400 г.
- Лук — 2 шт.
Процесс приготовления:
Муку просеить в большую чашку.
В воде растворить соль и сахар. Сделать в муке лунку, влить туда водяной раствор, водку, растительное масло. Тщательно вымесить тесто, обернуть его пищевой пленкой, и оставить при комнатной температуре, примерно, на час.
Смешать фарш с луком.
Готовое тесто раскатать скалкой так, чтобы толщина его не превышала 3 мм и круги были диаметром 15-20 см.
Сложить тесто пополам и как можно более тщательно защитить края.
Обжарить в большом количестве масла.