Водка, сахар и много лука! Как готовятся традиционные крымские чебуреки

Чебуреки изначально являются частью традиционной крымскотатарской кухни, но также входят в кухню мариупольских греков и северокавказских народов. Впрочем, сытное блюдо довольно быстро получило распространение и в других регионах России. Как приготовить чебуреки в домашних условиях?

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Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 8 стаканов

Вода — 3 стакана

Соль — 2 ч.л.

Сахар — 2 ч.л.

Масло растительное — 150 мл.

Водка — 1 ст.л.

Для начинки:

Фарш — 400 г.

Лук — 2 шт.

Процесс приготовления:

Муку просеить в большую чашку.

В воде растворить соль и сахар. Сделать в муке лунку, влить туда водяной раствор, водку, растительное масло. Тщательно вымесить тесто, обернуть его пищевой пленкой, и оставить при комнатной температуре, примерно, на час.

Смешать фарш с луком.

Готовое тесто раскатать скалкой так, чтобы толщина его не превышала 3 мм и круги были диаметром 15-20 см.

Сложить тесто пополам и как можно более тщательно защитить края.