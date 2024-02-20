8 продуктов, которые помогут организму быстрее восстановиться

Не важно, какая у вас цель: восстановление после серьезных травм и операций или ускоренное выздоровление при простуде, эти восемь продуктов помогут организму быстрее прийти в норму. Не забудьте согласовать меню с лечащим врачом!

© Super.ru

Картофель

Употребление здоровых продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как картофель, может ускорить выздоровление. Углеводы не только обеспечивают вас энергией, необходимой клеткам для заживления, но и позволяют делать свою работу ферментам — гексокиназе и цитратсинтазе, которые способствуют заживлению ран. Кроме того, картофель богат противовоспалительными растительными соединениями, витаминами и минералами, включая витамин С, каротиноиды и марганец, которые могут оптимизировать иммунный ответ и помочь вашему организму восстановиться.

Ягоды

Ягоды богаты питательными веществами и растительными соединениями, которые окажут противовоспалительное, противовирусное действия и поддержат иммунитет. В том числе в ягодах содержатся антиоксиданты — антоцианы и достаточное количество витамина С, который способствует заживлению ран, стимулируя выработку коллагена — самого распространенного белка в вашем организме.

Лосось

Лосось — кладезь незаменимых веществ для выздоровления. Он богат белком, витаминами группы В, железом, цинком. Исследования показывают, что содержащиеся в нем жиры омега-3 могут способствовать заживлению ран, усиливать иммунный ответ. Кроме того, всего 85 граммов дикого лосося обеспечивают более 70% ежедневной потребности в селене, минерале, который поможет организму справиться с воспалением.

Орехи

Миндаль, пекан, грецкие орехи содержат растительный белок, полезные жиры, а также витамины и минералы, которые способствуют заживлению. Витамин Е, который содержат орехи, действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждения. Он также важен для здоровья иммунной системы. В некоторых исследованиях отмечается, что здоровый уровень витамина Е может улучшить функцию защитных иммунных клеток-киллеров, которые помогают бороться с инфекциями и болезнями.

Крестоцветные

Овощи семейства крестоцветных, такие как цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста и кале, хорошо известны своей пользой для здоровья. Они могут способствовать выздоровлению благодаря широкому спектру витаминов, минералов и антиоксидантов. Например, крестоцветные содержат глюкозинолаты. Организм преобразует эти соединения в изотиоцианаты, которые укрепляют иммунитет, подавляют воспаление, активируют иммунную защиту и вызывают гибель инфицированных клеток.

Мясные субпродукты

Мясные субпродукты — одни из самых питательных продуктов, которые вы можете есть. Возможно, вам они покажутся не слишком аппетитными, но витамин А, железо, цинк, витамины группы В и медь, которые необходимы для производства соединительной ткани и коллагена, того стоят. К слову, Витамин А просто необходим для здоровья кожи и заживления ран. Большое колличество белка будет весьма кстати для восстановления после операций и болезней.

Яйца

Для восстановления после операции вашему организму потребуется значительно больше белка, чем рекомендуемая обычно суточная норма в 0,8 грамма на килограмм массы тела. Яйца не только являются отличным источником хорошо усваиваемого белка, содержащего 6 граммов на большое 50-граммовое яйцо, но и обеспечивают организм питательными веществами, которые поддерживают иммунитет и заживление ран.

Домашняя птица