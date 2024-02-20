Как выбрать спелый и сладкий арбуз? Простые и проверенные советы

В августе на рынках и в магазинах появляются арбузы: считается, что сезон их созревания приходится на конец лета — начало осени. В этот период покупать ягоду безопаснее всего, да и арбузы в конце лета продаются самые сладкие и сочные. «Лента.ру» выяснила, можно ли покупать эти ягоды раньше сезона, как выбрать спелый и сладкий арбуз, а какой, наоборот, лучше не покупать.

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Польза арбуза

Арбуз в рационе — это источник клетчатки, магния, калия, витаминов С, А, Е, а также каротиноидов. Мякоть плодов арбузов в основном состоит из воды, также в ней содержится до 12 процентов углеводов. Кроме того, арбуз считается диетическим продуктом. Спелая мякоть арбуза содержит 90 процентов воды.

30 килокалорий Составляет энергетическая ценность арбуза на 100 граммов спелой мякоти

Считается, что арбуз особенно полезен после операций и после продолжительной болезни: он богат антиоксидантами, витамином С и ликопином, которые снижают интенсивность окислительных процессов.

Американские ученые доказали, что арбуз нужно есть для поддержания работы сердца, поскольку он помогает организму получить больше оксида азота. Кроме того, пигмент ликопин в составе арбуза помогает организму бороться с окислительным стрессом, который может быть вызван негативным влиянием ультрафиолета. Содержание полезных веществ в ягоде зависит от сорта, степени спелости и места, где арбуз вырос.

Когда стоит покупать

Зимой в Россию привозят арбузы из Китая, Вьетнама, Кореи — они маленькие, бывают без косточек. Иранские арбузы тоже привозят зимой, но они, наоборот, крупные.

В любом случае зимой у арбуза меньше аромата и сладости. Чаще всего ранние арбузы — это скороспелые сорта, которые не успевают как следует вызреть на солнце: их снимают с бахчи раньше, чтобы увеличить срок хранения.

В июле-августе россияне покупают арбузы из Средней Азии: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Знаменитые астраханские арбузы появляются на рынке только в августе. Однако точно узнать, откуда на самом деле привезли арбуз, очень трудно.

Арбузный сезон начинается во второй половине июля, самые сладкие и спелые ягоды появляются ближе к осени

Созревание арбуза зависит от количества солнечных дней, которые он получил на бахче. Чем их больше — тем слаще мякоть.

Где лучше покупать

Многие покупатели доверяют магазинам в вопросах контроля качества и цены. У продуктового рынка тоже есть свои преимущества: например, можно поторговаться, лично узнать у продавца, откуда привезены арбузы.

На что обратить внимание при выборе арбуза на рынке:

Также при выборе арбуза стоит помнить, что ягоды, которые продают у дороги прямо из багажника машины, могут впитать в себя выхлопные газы, вместе с ними и тяжелые металлы, такие как свинец. Разрезанные плоды могут быть заражены болезнетворными бактериями.

Как выбрать вкусный арбуз

Хороший арбуз — сладкий и хрустящий — должен искриться на срезе. При выборе арбуза на рынке и в магазине стоит обратить внимание на несколько признаков спелости.

На что нужно смотреть при выборе арбуза:

Конечно, многое зависит от сорта ягоды — на прилавках можно найти овальные или круглые, или вытянутые ягоды, с косточками и без, а цвет мякоти может варьироваться от привычного розового-красного до светло-желтого. Однако по этим признакам можно «вычислить» хороший арбуз, независимо от сорта.

Форма и цвет ягоды

Арбузы популярных отечественных сортов — круглые или вытянутые. На круглых чаще всего можно увидеть отчетливые яркие полосы, тогда как на арбузах вытянутой формы полосы менее выраженные. Также встречаются арбузы с белой кожурой или мраморным рисунком.

Кроме того, на кожуре могут быть коричневые полоски или пятна. Они свидетельствуют о том, что арбуз хорошо опылялся, а значит, может быть более сладким.

Так как арбуз созревал, лежа на земле, на корке должно быть желтое пятно — это нижняя часть ягоды, которая была скрыта от солнечного света

Пятно на нижней поверхности арбуза называют «щечкой», она появляется на том боку, на котором арбуз лежал на земле. «Щечка» может быть белого, желтого, светло-коричневого цвета. Слишком большая и светлая поверхность обычно указывает на то, что арбуз недозрел, недолежал на солнце.

5-10 сантиметров составляет идеальный размер так называемой «щечки» на коре арбуза

Однако не следует путать эти следы со вмятинами или пятнами, которые свидетельствуют о том, что арбуз был неправильно, неаккуратно транспортирован или были нарушены условия хранения.

Также один из признаков зрелости арбуза — мелкие светлые пятнышки на корке, которые свидетельствуют о том, что хлорофилл уже перестал вырабатываться, и созревание плода завершено.

Толщина и целостность коры

Шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельянов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что хороший арбуз должен быть целым — общая площадь внешних повреждений, побитостей не должна превышать одной восьмой от общей поверхности ягоды.

Часто арбузы перевозят в фурах. На ягоды, которые лежат снизу, сильно давят верхние, и получается, что с одной стороны мягкость оказывается продавлена. Я всегда трогаю арбуз со всех сторон руками. Если арбуз целый, его хорошо перевозили, то при разрезе не будет никакой мягкости.

Емельянов подчеркнул, что транспортабельность арбузов зависит от толщины коры. Считается, что у южных сортов из Средней Азии и Закавказья она толще, поэтому их можно перевозить на более дальние расстояния.

Какая толщина коры может быть у арбузов:

При этом у арбузов с более толстой коркой обычно более волокнистая мякоть. Кора арбузов, посаженных в более поздние сроки, обычно тоньше, чем у более ранних. Хороший признак — тонкая и эластичная корка, она должна блестеть, быть гладкой, не тусклой и не сухой.

Звук при постукивании

Считается, что самый верный способ проверить зрелость — постучать по арбузу костяшками пальцев. Глухой звук означает, что плод неспелый: звук не должен гаснуть внутри. Такой арбуз лучше не покупать.

Мякоть созревшего арбуза — пористая, поэтому звук будет звонким и дребезжащим

Василий Емельянов подчеркнул, что при постукивании по коре арбуза, звук должен быть умеренно звонкий. При сжатии ягоды кора хорошего плода обычно похрустывает.

Еще один способ проверить арбуз с помощью звука — приложить ладонь к одной стороне плода, а по другой несильно ударить. Признаком спелости считается вибрация на противоположной стороне — удар пружинит, а не гаснет внутри мякоти.

Размер арбуза

Однозначного стандарта, какого размера должен быть хороший плод, нет. Это зависит от сорта арбуза.

7-11 килограммов составляет идеальный средний вес арбуза

Считается, что хороший арбуз должен быть не слишком крупным и не слишком маленьким, но обязательно тяжелым. Легкий для своего размера арбуз — обычно переспелый, потерявший сок.

Хвостик у арбуза

По поводу хвостика встречаются и прямо противоположные мнения. Одни эксперты уверены, что у арбуза обязательно должен быть сухой хвостик. Другие утверждают, что хвостик у спелого арбуза может быть и зеленым, потому что это гарантирует его свежесть: после того, как плод сняли с бахчи, хвостик высыхает уже через неделю.

Однако важно, чтобы хвостик не был вялым и потемневшим. У спелого арбуза хвостик легко сломать.

Приветствуется сухой хвостик, обязательно смотрите с обеих сторон. Нужно, чтобы «пимпочка» была большая — тогда вероятность того, что арбуз будет сладким, выше.

Кроме того, нужно обратить внимание и на основание плодоножки — места, откуда растет хвостик. По ней можно понять, отломился ли арбуз сам, или его срезали. Если срезали, есть вероятность, что недобросовестные продавцы попытались скрыть плохое качество товара. У хорошего арбуза «пуговка» плодоножки должна быть сухой, одеревеневшей.

«Пол» арбуза

Арбузы принято разделять на «мальчиков» и «девочек», хотя в ботанике такого разделения не существует. Почти все ягоды образуются на мужских цветоносах, поэтому приобрести настоящую «девочку» — большая редкость.

Однако согласно народной классификации, «мальчики» — это более крупные плоды вытянутой формы. Хвостик углубляется внутрь арбуза. Считается, что такие плоды более водянистые и не очень сладкие.

«Девочки» отличаются меньшим размером, приплюснутостью, бурым круглым пятном без углублений. Считается, что «девочки» намного слаще и вкуснее, а еще в них, как правило, меньше косточек.

Как еще определить спелость арбуза

Когда на прилавке лежит по-настоящему спелый плод, почувствовать яркий запах мякоти можно даже через корку. Неспелый арбуз обычно пахнет травой. Кислый запах говорит о том, что арбуз испорчен.

Также проверить арбуз на спелость можно, искупав его: если опустить спелый плод арбуза в ванну, он не утонет. Переспелый плод, из которого уже вышел воздух, пойдет на дно.

Какой должна быть мякоть у спелого арбуза

И на рынке, и в магазине продают разрезанные плоды: четвертинки, половинки арбузов. По цвету и консистенции мякоти тоже можно узнать о спелости плода. Однако нужно помнить, что после разреза ягода хранится совсем недолго.

Цвет мякоти

В зависимости от сорта бывают арбузы с розовой, желтой и даже оранжевой мякотью. Так что не всегда у хорошей ягоды мякоть красная. Хороший признак — равномерный цвет мякоти, без сильных изменений оттенка от корки к центру. Мякоть спелого, сладкого арбуза часто состоит как будто из отдельных крупинок сахара, она должна быть сочной.

Количество косточек

В среднем на один килограмм арбуза приходится около 140 семян. Агрономы отмечают, что в близких к диким сортам арбузах много семечек, и они составляют значительный процент от общей массы плода. Высококультурные сорта, выведены селекционерами, — и чаще всего они будут содержать меньше семян.

Семена арбуза тоже можно использовать в пищу. Они содержат магний, цинк, железо и витамины группы В

В Азии обжаренные с приправами арбузные семена едят как закуску, а еще муку из арбузных семян иногда используют для выпечки.

В некоторых сортах арбузов либо совсем нет косточек, либо их очень мало, как, например, в «Колибри» или «Саги». Несмотря на то что эти виды арбузов выведены искусственно, назвать их генетически модифицированным продуктом нельзя. При создании бессемянных арбузов не используются гены других растений.

При этом внешне бессемянный арбуз ничем не отличается от обычного. Чтобы убедиться в отсутствие семечек наверняка, придется попросить продавца сделать разрез.

Как понять, что в арбузе есть нитраты

Нитратами называют соли азотной кислоты, которыми фермеры подкармливают растения. Считается, что нитраты, которые уже попали в кровь человека, могут спровоцировать отравление организма.

Мякоть арбузов, содержащих много нитратов, зачастую имеет сиреневатый оттенок, крупные желтые волокна, более светлый оттенок около корки, ровный глянец на срезе.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, предельно допустимая концентрация нитратов в арбузе — 60 миллиграммов на килограмм. Допустимая суточная доза нитратов для взрослого человека — 300-325 миллиграммов.

Психолог, специалист по психологической коррекции веса Ольга Багрий в беседе с «Лентой.ру» рассказала, какие нормы содержания остаточных веществ допустимы, согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Бояться «химии» в арбузах не стоит. ВОЗ и Федеральное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) регулируют безопасность пищевых продуктов и устанавливают предельные допустимые уровни остаточных химических веществ. Это означает, что арбузы, выращенные в соответствии с этими стандартами, обычно безопасны для употребления Ольга Багрий психолог, нутрициолог

Однако нутрициолог и блогер Наталья Зубарева в беседе с «Лентой.ру» высказала противоположное мнение. По ее словам, нитраты под воздействием микрофлоры кишечника превращаются в нитриты и, всасываясь в кровь, образуя стойкие соединения с гемоглобином.

Мы этот процесс замечаем по симптомам отравления: диарея, тошнота и так далее. Кроме того, вам может попасться правильно выращенный арбуз, который продается в неправильном месте: у дороги, где за дни торговли арбуз пропитывается бензиновыми парами от проезжающих мимо машин Наталья Зубарева нутрициолог, блогер

О том, как можно предотвратить отравление, «Ленте.ру» рассказала нутрициолог, член российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Ева Шишова. По ее словам, арбузы содержат нитраты и опасные для здоровья соединения в основном на корке. Так что важно очень хорошо вымыть арбуз перед употреблением. «Можно промыть его мылом, под большой струей воды, дать полежать ему в воде, чтобы при разрезании арбуза нитраты не попали в сам плод», — отметила эксперт.

Сколько хранится арбуз

Целый арбуз хранится при комнатной температуре до двух месяцев, но при соблюдении определенных условий — до полугода. Чтобы ягода хранилась дольше, нужна прохладная температура, отсутствие яркого света, хорошая вентиляция в помещении. Кроме того, плоды не должны соприкасаться между собой.

Разрезанный арбуз необходимо убрать в холодильник. Он будет пригоден для употребления в пищу в течение следующего дня — не дольше.

Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства предупреждают, что качество арбуза может пострадать, если не соблюдать условия хранения — в таком случае любителям арбуза может грозить пищевое отравление.

Как есть арбуз

Василий Емельянов заметил, что арбуз принято есть без каких-либо добавок. Однако с советских времен пришла традиция есть арбуз с хлебом. В Средней Азии арбуз тоже едят с лепешками.

Можно еще использовать арбуз как элемент гаспачо, так часто делают, чтобы заместить: арбуз дешевле, чем томаты. Хорош салат с руколой и арбузом, с добавлением сыра.

Также эксперт советует делать из арбуза смузи или фреш с мятой и базиликом. Для сладости в него можно добавить ложку меда или какого-нибудь сиропа.

Как приготовить салат из огурцов, арбуза и феты?

Сочетание солоноватого сыра, сладкого арбуза и хрустящих огурцов удивит любителей необычных закусок.

Ингредиенты:

Мякоть арбуза — 300 граммов;Огурцы — 2 штуки;Сыр фета — 100 граммов;Мята свежая — 1-2 веточки;Масло оливковое — 2 столовых ложки;Уксус винный белый — 1 столовая ложка;Соль — половина чайной ложки;Перец черный молотый — щепотка.

Удалите все косточки из арбуза, нарежьте мякоть небольшими кубиками;

Срежьте кожуру с огурцов и нарежьте их тонкими полукружьями и смешайте в тарелке с арбузом и мятой;

Нарежьте кубиками сыр фету и разложите сверху;

Для заправки смешайте в глубокой тарелке оливковое масло, белый винный уксус, соль и черный молотый перец. Как приготовить салат с арбузом и фетой?

Нутрициолог Ева Шишова подчеркнула, что в сутки можно съедать 800 граммов арбуза. За один прием пищи — 200-300 граммов. Больше этой нормы есть арбуз не рекомендуется, особенно людям с сахарным диабетом и проблемами с инсулином — в арбузе содержится много сахара и воды, отмечает эксперт.