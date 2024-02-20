Польза и вред хурмы для организма

В конце сентября в России начинается сезон хурмы — крупной ярко-оранжевой ягоды с насыщенным вкусом. Самые сочные и спелые плоды появляются на полках магазинов к ноябрю, однако иногда вкусная ягода попадается и раньше. «Лента.ру» рассказывает о вреде и пользе хурмы, а также о том, почему вяжущий эффект — это не особенность ягоды, а показатель незрелости.

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Сорта хурмы

С латыни название ягоды переводится как «божественный огонь» или «пища богов». Существует два вида хурмы: азиатская и американская. Коренные жители США, индейцы, веками ели американскую хурму (Diospyros virginiana) в сушеном виде или добавляли ее в хлеб, однако не культивировали ее и довольствовались дикими плодами.

Японская хурма (Diospyros kaki) — это наиболее распространенный сорт, который можно встретить в магазинах. Она, в свою очередь, тоже делится на два сорта.

Сорта японской хурмы

Хачия. Ягоды этого сорта имеют желудевую форму и вяжущий вкус из-за высокого содержания танина. У них блестящая, насыщенно-оранжевая кожица и темно-желтая мякоть с черными прожилками и маленьким содержанием семян. Хурму сорта Хачия лучше всего есть спелой или перезрелой.

Фую. Этот сорт хурмы имеет форму помидора и созревает довольно долго, поэтому его можно есть, когда он еще твердый или недозрелый — это не влияет на вкус.

Качественный и спелый плод любого сорта не будет «вязать», поэтому если этот эффект хурмы сильно выражен, скорее всего, ягода недоспела.

Состав и калорийность хурмы

В 100 граммах хурмы содержится мало килокалорий, но много полезных веществ, в том числе кальций, калий, фосфор, марганец, железо, йод, натрий и магний. Также в ней содержатся витамины A, C, E и витамины группы B.

67 ккал содержится в 100 граммах хурмы

Одна ягода весит около 250-300 граммов. В среднем эксперты портала «Роскачество» советуют употреблять не более двух-трех ягод в неделю, однако если плоды более мелкие, можно есть по одному каждый день.

Польза хурмы

Хурма повышает работоспособность, укрепляет иммунную систему, налаживает работу нервной системы и даже помогает при анемии.

Богата антиоксидантами

В хурме содержится много полезных веществ и растительных соединений, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Антиоксиданты борются со свободными радикалами, тем самым замедляя процесс старения и разрушения клеток. Кроме того, антиоксидантные свойства хурмы помогают снизить риск развития многих заболеваний — неврологических, онкологических и сердечно-сосудистых.

Хурма также богата каротиноидными антиоксидантами, например бета-каротином, который содержится во многих ярко окрашенных фруктах и овощах. Согласно диабета 2-го типа.

Поддерживает сердечно-сосудистую систему

Болезни сердца являются основной причиной смерти во всем мире и значительно осложняют жизнь людей. Однако большинство сердечных заболеваний можно предотвратить, уменьшив факторы риска.

Хурма содержит флавоноидные антиоксиданты, в том числе кверцетин и кемпферол, которые способствуют снижению артериального давления и уровня холестерина. Также в листьях хурмы в большом количестве содержится аскорбиновая кислота, которая в сочетании с витамином Р благотворно влияет на сосуды, улучшает кровоток и предотвращает развитие атеросклероза.

Оказывает противовоспалительное действие

В хурме содержатся витамины, которые помогают бороться с воспалительными процессами. К ним относятся, например, витамин C и витамин E.

14% суточной нормы витамина Е в среднем содержится в одной ягоде хурмы

Исследование китайских ученых показало, что регулярное потребление витамина C снижает риск развития воспалительных заболеваний, таких как болезни сердца, рак простаты и диабет. Кроме того, витамин C помогает предотвратить артрит и ожирение.

Содержит много клетчатки

Богатые клетчаткой продукты помогают снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), уменьшают количество сахара в крови и поддерживают здоровье пищеварительной системы. Согласно одному из исследований, у взрослых, которые три раза в день в течение 12 недель ели батончики с хурмой, наблюдалось значительное снижение уровня холестерина ЛПНП по сравнению с теми, кто ел батончики с другими начинками.

Улучшает зрение

Хурма — отличный источник витамина А (в одном плоде содержится почти половина от рекомендуемой суточной нормы), который чрезвычайно важен для здоровья глаз.

Витамин А поддерживает функционирование конъюнктивальных мембран и роговицы, а также является важным компонентом родопсина — белка, необходимого для поддержания остроты зрения. Помимо этого, хурма содержит каротиноиды-антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые находятся в сетчатке — светочувствительном слое ткани в задней части глаза.

Диеты, которые включают в себя продукты, содержащие лютеин и зеаксантин, могут снизить риск развития некоторых глазных заболеваний, в том числе возрастной макулярной дегенерации. Так, исследование 2015 года, в котором приняли участие более 100 тысяч человек, показало, что у тех, кто потреблял большое количество лютеина и зеаксантина, риск развития возрастной макулярной дегенерации был на 40 процентов ниже, чем у тех, кто потреблял их в меньшем количестве.

Обладает приятным вкусом и может стать дополнением ко многим блюдам

Хурму можно есть как самостоятельное лакомство, так и в качестве компонента какого-либо блюда — к тому же она легко сочетается и со сладкими, и с солеными продуктами.

Некоторые приверженцы народной медицины применяют хурму в качестве отхаркивающего средства или ранозаживляющего компонента, однако диетолог и гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева в беседе с «Лентой.ру» предупреждает, что пользы от этого будет мало.

Несмотря на то что хурма содержит много полезных питательных веществ, таких как каротиноиды, полифенолы, аскорбиновая кислота и пищевые волокна, сама по себе она не может использоваться как лечебное средство при патологиях.

Эксперт подчеркнула, что в отношении заживления ран или отхаркивающего средства качественных научных исследований о полезных свойствах хурмы нет.

Как включить хурму в свой рацион?

Добавить в салат

Добавить в йогурт или овсяную кашу

Запечь хурму в духовке и полить медом — получится необычный десерт

Добавить сушеную или свежую спелую хурму в смесь для выпечки

Сделать фруктовый салат с хурмой, другими ягодами и цитрусовыми фруктами

Запечь хурму и подать с сыром бри в качестве закуски

Запечь хурму с мясом

Сделать смузи из хурмы и других фруктов и ягод

Использовать вяленую хурму в качестве перекуса во время спортивных нагрузок

Вред хурмы

В целом хурма — достаточно безобидная ягода, и большинству людей не стоит опасаться каких-либо неприятных последствий. Однако и для нее существует несколько противопоказаний.

Аллергия

Аллергия на хурму встречается достаточно редко, но исключать такую вероятность нельзя. Поэтому тем, кто в целом подвержен аллергическим реакциям, прежде всего стоит быть осторожными и не превышать рекомендованную норму.

В качестве симптомов аллергии чаще всего встречаются боль в животе и тошнота. Кстати, некоторые исследователи предполагают, что существует связь между аллергией на латекс и аллергией на экзотические фрукты (хурма к ним относится).

Проблемы с ЖКТ

Мария Дюжева предупреждает, что в редких случаях, например после перенесенного оперативного лечения или при выраженном замедлении моторики желудка, чрезмерное употребление хурмы может привести к возникновению болей в желудке или спровоцировать образование фитобезоаров — плотных скоплений целлюлозы, танина и лигнина, которые нарушают его проходимость.

Танин, который содержится в плодах терпкой (вяжущей) хурмы, может усиливать запоры, поэтому людям, страдающим запорами или геморроем, не стоит употреблять большое количество хурмы Мария Дюжева врач-диетолог и гастроэнтеролог

Также много хурмы не рекомендуется есть людям с нарушением работы поджелудочной железы и тем, у кого есть проблемы с камнеобразованием в почках.

Сахарный диабет