Битва напитков: кофе или матча — что лучше
Популярность матчи возросла сравнительно недавно, а кофе как был, так и остаётся востребованным напитком. Любители и одного, и другого нередко дискутируют о том, какой из напитков полезнее. Разберёмся в этом вопросе вместе.
Исследование, опубликованное в Журнале Международного общества спортивного питания, содержит выводы, что доза кофеина, составляющая примерно 5 мг на кг веса тела, приводит к значительному увеличению как физической, так и умственной работоспособности. Также кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера. Однако кофеин в этом напитке медленно выводится из организма. Так, выпитая во второй половине дня чашка эспрессо вечером может обернуться для вас бессонницей.
Матча содержит кофеин, но в несколько раз меньшем количестве, чем кофе (примерно 70 г. в одной чашке напитка). Зато содержит много катехина — природного антиоксиданта. Он может помочь в детоксикации организма и улучшить работу мозга, а также содержит соединение под названием L-теанин, которое изменяет действие кофеина, поэтому вы с меньшей вероятностью будете чувствовать беспокойство или испытывать трудности с засыпанием, как после употребления кофе.