Битва напитков: кофе или матча — что лучше

Популярность матчи возросла сравнительно недавно, а кофе как был, так и остаётся востребованным напитком. Любители и одного, и другого нередко дискутируют о том, какой из напитков полезнее. Разберёмся в этом вопросе вместе.

© Unsplash

Исследование, опубликованное в Журнале Международного общества спортивного питания, содержит выводы, что доза кофеина, составляющая примерно 5 мг на кг веса тела, приводит к значительному увеличению как физической, так и умственной работоспособности. Также кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера. Однако кофеин в этом напитке медленно выводится из организма. Так, выпитая во второй половине дня чашка эспрессо вечером может обернуться для вас бессонницей.