Диетологи рассказали, на каких продуктах нужно сосредоточить внимание тем, кому уже за 40.

Черника. В ней содержится много антиоксидантов флавоноидов, которые борются с окислительным стрессом и воспалением. Это две основные причины старения. Известно, что черника помогает замедлить когнитивное старение, предотвратить развитие деменции, болезни Альцгеймера.

Клубника. Она является источником витамина С и растительных соединений. За счёт получения достаточного количества витамина С можно предотвратить возрастное снижение когнитивных функций. Некоторые данные также показывают, что употребление ягод более двух раз в неделю может задержать когнитивное старение на срок до 2,5 лет.

Авокадо. Этот фрукт богат полезными жирами, особенно мононенасыщенными, которые помогают питать кожу и уменьшать воспаления. Также в авокадо есть витамин Е, который может уменьшить воспаление, способствовать здоровому старению и улучшить здоровье кожи.

Миндаль. Он богат витамином Е. Этот антиоксидант помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения и способствует её восстановлению и регенерации.

Гранат. Эти фрукты снижают проявление факторов риска развития сердечных заболеваний, улучшают здоровье мозга и когнитивные функции, защищают кожу с возрастом.

Куркума. Одно исследование, опубликованное в журнале Molecules, выявило положительные результаты использования куркумы в качестве добавки для мужчин среднего возраста и женщин в постменопаузе. В частности, она обеспечивала надёжную защиту от окислительного стресса.

Фисташки. Они отличаются мощными антиоксидантными свойствами. Всего горстка фисташек при регулярном употреблении может положительно повлиять на старение клеток и продолжительность жизни у людей с преддиабетом.

Лосось. Это хороший источник нежирного белка, необходимого для поддержания мышечной массы. Кроме того, в лососе много жирных кислот омега-3, снижающих вероятность развития болезней сердца.

Клюква. Она содержит много растительных соединений, замедляющих старение. Например, витамином С.

Помидоры. Эти продукты содержат ликопин, который борется со свободными радикалами, возникающими при старении.

Тёмная листовая зелень. Шпинат и капуста кале отличаются большим количеством витаминов Е и К, которые могут предотвратить потерю памяти и замедлить старение мозга.