Кому вредно пить чай

По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, в одной чашке черного чая может содержаться от 40 до 70 мг кофеина. В зеленом чае его немного меньше - от 20 до 45 мг из расчета на одну чашку. При этом она напомнила, что безопасная доза кофеина для взрослого в день составляет до 400 мг, пишет Life.ru.

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Однако это не значит, что можно выпить несколько чашей чая, не навредив себе. У некоторых людей может быть индивидуальная чувствительность к кофеину, отметила Гусакова.