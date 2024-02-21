Ученые выявили, что растительная диета снижает риск апноэ во сне

Австралийские ученые обнаружили, что здоровая растительная диета снижает риск апноэ (остановка дыхательных функций - прим. "РГ") во сне примерно на одну пятую.

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Исследование показало, что у тех, кто потребляет больше всего овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и орехов, вероятность развития апноэ во сне на 19 процентов ниже, чем у тех, кто ест меньше всего растительной и здоровой пищи. Исследователи также обнаружили различия в рисках для женщин и мужчин: растительная диета оказывает больший эффект на снижение риска апноэ у последних.

Апноэ возникает, когда дыхательные пути во время сна становятся слишком узкими, что не позволяет человеку правильно дышать. Это связано с ожирением, большими размерами шеи, курением и употреблением алкоголя, а также сном на спине. Пациенты с этим заболеванием часто громко храпят, останавливаются и затем начинают резко дышать, а также просыпаются, издавая задыхающиеся, фыркающие или удушающие звуки.

Исследователи изучили данные 14 210 человек, принявших участие в программе Национального исследования здоровья и питания США, которые предоставили сведения о том, что они ели за последние 24 часа. Группы продуктов были разделены на здоровые растительные продукты (цельнозерновые, фрукты, овощи, орехи, бобовые, чай и кофе), менее полезные растительные продукты (рафинированное зерно, картофель, сладкие напитки, сладости и десерты, соленая пища) и продукты животного происхождения (животный жир, молочные продукты, яйца, рыба или морепродукты, мясо). В итоге лучшие показатели были зафиксированы в группе тех участников, которые ели растительные продукты.

Доктор Йоханнес Мелаку из университета Флиндерс в австралийской Аделаиде, который руководил исследованием, сказал, что эти результаты подчеркивают важность качества нашей диеты в управлении риском обструктивного апноэ во сне.

"Это исследование не говорит нам, почему важна диета, но вполне возможно, что здоровая растительная диета уменьшает воспаление и ожирение", - добавил он.