Ромашка - это лекарственное растение, которое используют в лечебных целях со времен древней Руси. Сегодня она применяется преимущественно как седативное средство, так как может помочь при стрессовых состояниях. Помимо этого, ромашка обладает антимикробным и заживляющим эффектом, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

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Ромашку прописывают при нервном перевозбуждении. Как подтвердили исследования, она помогает при общем тревожном расстройстве легкой и средней степени тяжести и оказывает антидепрессивное воздействие. Часто это растение применяют также при бессоннице - оно способно успокоить нервную систему и улучшить качество сна. Кроме того, экстракт ромашки уменьшает спазмы гладкой мускулатуры, связанные с желудочно-кишечными воспалительными заболеваниями. Также он успокаивает раздраженный кишечник, подавляет метеоризм, обладают сильными антидиарейными и антиоксидантными свойствами.

В ромашке есть вещества, которые убивают вирусы и бактерии, в том числе - золотистый стафилококк. Она уменьшает воспаление, предотвращает развитие язв и способна в среднем на 9 дней раньше заживить язвы, чем при применении кортикостероидов. Однако в состав ромашки входит природное соединение кумарин, которое обладает разжижающим кровь эффектом.