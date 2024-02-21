Йогурты и творожки с наполнителем нельзя считать диетическими

Йогурты и творожки с наполнителем на самом деле не являются диетическими и полезными продуктами, потому что в них содержится большое количество сахара. Об этом kp.ru рассказала диетолог Людмила Денисенко.

К ЗОЖ-продуктам по аналогичной причине также не стоит относить пакетированные или свежевыжатые соки и нектары. Вместо этого эксперт советует есть натуральные фрукты. Помимо этого, в список относительно полезных попали обезжиренные молочные продукты.

"Обезжиренные продукты, особенно молочные, как правило, лишены вкуса. Поэтому насыщены многочисленными добавками и тем же сахаром. Кроме того, обезжиренные продукты плохо насыщают, и существует риск сесть их больше, чем того же сыра с нормальной жирностью. А вот молоко, сметана и творог с пониженным содержанием жира (например, молоко 1,5%, творог 5%) действительно помогают следить за собственным весом", - сказала Денисенко.

Кроме того, она не рекомендует увлекаться сладкими мюсли, кашами быстрого приготовления, протеиновыми батончиками и продуктами без глютена. Последние могут содержать большое количество калорий, транс-жиры или избыток насыщенных жиров, а также рафинированных сахаров.