Добавление фруктов и орехов в каши способствует здоровью кишечника

По словам диетолога Николы Ладлам-Рейна, каши, в которые добавлены фрукты, орехи и семена намного полезнее «пустых» каш. Об этом он рассказал Daily Mail.

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Такой завтрак обеспечивает организм полезными для пищеварения волокнами, объяснил врач. Клетчатка, в свою очередь, снижает риск запоров, улучшает моторную функцию кишечника и снижает аппетит.

Правда, отметил Ладлам-Рейн, добавлять в рацион продукты, богатые клетчаткой, нужно постепенно, поскольку переизбыток волокон может привести к вздутию. Особенно этот совет касается людей с чувствительным кишечником.

После того, как организм привык к каше с фруктами, в рацион стоит добавить овощи, фасоль и бобовые.