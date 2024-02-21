Добавление фруктов и орехов в каши способствует здоровью кишечника

Диетолог Ладлам-Рейн рассказал о пользе каш с добавлением орехов и фруктов
По словам диетолога Николы Ладлам-Рейна, каши, в которые добавлены фрукты, орехи и семена намного полезнее «пустых» каш. Об этом он рассказал Daily Mail.
Такой завтрак обеспечивает организм полезными для пищеварения волокнами, объяснил врач. Клетчатка, в свою очередь, снижает риск запоров, улучшает моторную функцию кишечника и снижает аппетит.
Правда, отметил Ладлам-Рейн, добавлять в рацион продукты, богатые клетчаткой, нужно постепенно, поскольку переизбыток волокон может привести к вздутию. Особенно этот совет касается людей с чувствительным кишечником.
После того, как организм привык к каше с фруктами, в рацион стоит добавить овощи, фасоль и бобовые.
Американские ученые выяснили, что растительный белок благотворно сказывается на здоровье женщин. А нутрициологи называют вредными батончики-мюсли и каши быстрого приготовления.