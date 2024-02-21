В Китае начали продавать кофе со вкусом свинины

Китайский Starbucks начал продавать кофе со вкусом свинины в честь лунного Нового года. Об этом сообщает CNN.

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В меню кофейни появился напиток, состоящий из эспрессо, молока и соуса из свинины, а также добавки со вкусом тушеной свинины. Кроме того, для украшения кофе используется мясо свиной грудки. Стоимость новой позиции из ассортимента составила 68 юаней (886 рублей).

Представители компании объяснили, что упомянутый напиток привносит в кофе «традиционные новогодние обычаи» и создает «неожиданный пикантный и сладкий вкус».

«Для процветания в новом году нужно есть мясо», — говорится в заявлении популярной кофейни.