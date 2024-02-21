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Готовимся к Масленице — выпекаем сырные блинчики

До окончания зимы осталось всего несколько дней, а значит, близится один из самых старинных и любимых в народе праздников — Масленица. В преддверии блинной недели делимся рецептом пусть и не традиционных, но от этого не менее вкусных блинов с сыром.

Готовимся к Масленице — выпекаем сырные блинчики
© Unsplash

Ингредиенты:

Молоко — 250 мл.

Моцарелла — 250 г.

Яйцо — 2 шт.

Мука — 60 г.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Процесс приготовления:

Сыр натереть на мелкой терке. В чаше смешать молоко, яйца и тертый сыр. Добавить просеянную муку, соль и разрыхлитель. Перемешать

Выпекать на хорошо разогретой сухой сковороде с двух сторон по 25-30 секунд.

Еда