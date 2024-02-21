Готовимся к Масленице — выпекаем сырные блинчики
До окончания зимы осталось всего несколько дней, а значит, близится один из самых старинных и любимых в народе праздников — Масленица. В преддверии блинной недели делимся рецептом пусть и не традиционных, но от этого не менее вкусных блинов с сыром.
Ингредиенты:
Молоко — 250 мл.
Моцарелла — 250 г.
Яйцо — 2 шт.
Мука — 60 г.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Соль — щепотка
Процесс приготовления:
Сыр натереть на мелкой терке. В чаше смешать молоко, яйца и тертый сыр. Добавить просеянную муку, соль и разрыхлитель. Перемешать
Выпекать на хорошо разогретой сухой сковороде с двух сторон по 25-30 секунд.