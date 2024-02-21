Блюда китайской кухни, которые должен попробовать каждый

Китайская еда известна во всем мире своим насыщенным вкусом, широким спектром ингредиентов и специй. Неудивительно, что заведения общественного питания с блюдами китайской кухни пользуются популярностью чуть ли не во всем мире: они как следует насыщают организм энергией, но при этом просты в приготовлении.

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В этой статье "Рамблер" скажет о наиболее популярных блюдах из Поднебесной, которые знают, любят и с удовольствием едят люди из разных стран.

Утка по-пекински

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Это самая настоящая визитная карточка китайской кухни. Техника приготовления блюда совершенствовалась на протяжении веков и, вероятно, достигла своего гастрономического апогея. Весь процесс может занимать до трех дней: сначала утку накачивают воздухом, покрывают медовой глазурью, высушивают, а после запекают в печи. Подают утку по-пекински тонко нарезанными ломтиками вместе с полупрозрачными блинами-лепешками, огурцом и пикантными соусами.

Люйжоу хошао или китайский гамбургер

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Вариант для тех, кому наскучили привычные бургеры из двух булочек и до боли знакомых ингредиентов. Представляет собой разрезанную продольно лепешку из слоеного пшеничного теста с начинкой в виде мелко нарубленной жареной ослятиной. Мясо, конечно же, готовится в компании самых разных специй с насыщенным вкусом и характерным ароматом.

Чоу мейн

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Китайская жареная лапша с курицей, свининой или любым другим мясом, а также овощами, которые также могут самыми разными – все зависит от вкусовых предпочтений повара. Готовится в воке и, как правило, не более, чем за полчаса. Обязательными ингредиентами блюда, помимо основных, принято считать зеленый лук, соевый соус, тростниковый сахар, кунжутное и оливковое масла.

Курица "гунбао" или "кунг пао"

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Одно из самых популярных блюд сычуаньской кухни. Рецепт приготовления незамысловатый: обжариваются филе курицы (предварительно нарезанное на мелкие кубики), овощи, арахис и перец чили. Некоторые также добавляют в блюдо чеснок, имбирь и зеленый лук – как и в случае с прошлым в списке блюдом.

Мапо тофу

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