Полезные продукты, которые портят вашу фигуру

Кажется, что питательный продукт призван помочь поддержать вес и наладить метаболизм, о каком вреде может идти речь? Диетолог Вера Шмелева уверена — даже самые полезные продукты в вашем рационе могут нанести вред похлеще фастфуда.

Орехи

Хотя бы 50 граммов орехов должны присутствовать в вашем рационе на регулярной основе. Вера: «В качестве перекуса орехи — отличный вариант, в них содержатся витамин Е, клетчатка, жирные кислоты. Проблемы могут начаться, если вы будете ими чрезмерно увлекаться. Помните, что это очень жирный продукт, ваша фигура может серьезно пострадать». Если вы готовитесь к лету, будьте аккуратны.

Сухой завтрак

Приготовление сухого завтрака практически не требует особых усилий — залил молоком или кипятком и все готово. Но не спешите расслабляться, предупреждает наш эксперт. Диетолог: «Во всех сухих завтраках содержится большое количество сахара». Так простой завтрак превращается почти в десерт. Старайтесь чередовать его с белковым для поддержания хорошей формы.

Каша

Едва ли вы увлечены овсянкой на воде. Вера: «Большинство из нас все же разбавляют каши сахаром или медом, кто-то в принципе не контролирует количество сладких добавок». Блюдо моментально превращается из диетического в сладкое. Вы можете просто упустить момент, когда количество сахара превысит норму, и ваши усилия по построению красивой фигуры не принесут результата.

Фрукты