Специалист: яйца куриц свободного выгула по качеству не лучше фабричных

Их пищевая ценность практически одинакова. При этом вероятность того, что домашние яйца окажутся некачественными, всё же выше. На фабрике птицы получают сбалансированный корм, а вот вольным курочкам может недоставать витаминов и минералов, отметила старший научный сотрудник Центра нутригеномики сельскохозяйственных животных и птицы Елена Воронцова.

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Главная разница между домашними и инкубаторскими яйцами в цене. Яйцо кур свободного выгула обычно всегда дороже, потому что трудозатраты при производство выше.

А вот в пищевой ценности почти никакой разницы нет, подчеркнула Воронцова. Фабричные и домашние яйца существенно не отличаются по содержанию микро- и макроэлементов, витаминов, белков, жиров и углеводов.

Внешне фабричные и домашние яйца не отличить. Некоторые думают, что если желток ярко-жёлтый — значит яйцо снесла курица свободного выгула. На самом деле цвет желтка зависит от питания: есть птицефабрики, на которых птиц кормят специальными кормами с каротиноидами. Эти вещества и придают желтку яркость. К слову, это не какая-то «химия», а нужные организму вещества.

«Качество яиц больше зависит от питания птицы, чем от её физической активности», — подчеркнула эксперт в беседе с изданием «Доктор Питер».