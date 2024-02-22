Эксперты рассказали о пользе и вреде леденцов-петушков

Главный ее вред - слишком много сахара в составе. Его смешивают с пересушенными фруктами и ягодами. Это может плохо сказаться на здоровье людей с диабетом, ожирением и другими проблемами с обменом веществ.

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Однако в таких леденцах есть и польза. Она содержится во фруктах и ягодах, из которых делают продукт. При этом "петушками" можно заменить шоколад и другие десерты, так как в таких конфетах содержится меньше жира и калорий.