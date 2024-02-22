Сомелье объяснила, какое вино стоит сочетать с трюфелями

«Белый трюфель самый ореховый из этой породы, в нем еще есть оттенки виски и темного шоколада. Белый трюфель очень нежный. Поэтому его можно "загасить" неправильно подобранными продуктами. А активно подвергать его высоким температурам — вообще кощунство. Потому что он потеряет свой вкус и аромат», — рассказал он.